أبها 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة .ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب، ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.ونبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.وكانت منطقة عسير شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها رجال ألمع، وبلقرن، وتنومة، وبارق، والحرجة، وتهامة بللسمر، وتهامة بللحمر، ومركزي الربوعة والفرشة التابعة لمحافظة سراة عبيدة .// انتهى //11:31ت م0047