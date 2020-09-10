إسلام آباد 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.واهتمت بتوقيع وحدة المعلومات المالية في الإمارات أمس مذكرة تفاهم مع وحدة الرقابة المالية في باكستان لمواصلة تعزيز استقرار النظام المالي لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.وأشارت إلى تواصل الحكومة الباكستانية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لسن تشريع جديد يخص شروط مجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ لتشديد الرقابة المالية.وتناقلت إدانة باكستان الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح بوسط العاصمة كابل.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وبريطانيا لمواصلة العمل معاً لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك .وعرجت على إعلان الشرطة الباكستانية عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد.وأخبرت عن رغبة بلجيكا في تعزيز الاستثمارات في باكستان، وذلك للإمكانيات الكامنة للاستثمار لدى باكستان .// انتهى //11:35ت م0049