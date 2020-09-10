عام / مصرع 65 شخصًا في الفيضانات التي تشهدها النيجر
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
نيامي 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس
لقي 65 شخصًا مصرعهم بسبب الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي .
وأوضح بيان صادر عن رئاسة إدارة الأعمال الإنسانية والكوارث في النيجر اليوم، أن أكثر من 329.958 شخصًا تضرروا من تلك الفيضانات التي ضربت العاصمة نيامي، ومناطق مرادي، وتاهوا، وتيلابري، ودوسو ، كما تسببت بتضرر أكثر من 34 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية .
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11:50ت م
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