نيامي 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسلقي 65 شخصًا مصرعهم بسبب الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي .وأوضح بيان صادر عن رئاسة إدارة الأعمال الإنسانية والكوارث في النيجر اليوم، أن أكثر من 329.958 شخصًا تضرروا من تلك الفيضانات التي ضربت العاصمة نيامي، ومناطق مرادي، وتاهوا، وتيلابري، ودوسو ، كما تسببت بتضرر أكثر من 34 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية .// انتهى //11:50ت م0052