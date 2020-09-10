نجران 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسنجحت عيادات مكافحة التدخين بمنطقة نجران في مساعدة 556 مراجعاً، بنسبة 48.8% للإقلاع عن التدخين، وذلك خلال الفترة من "مارس حتى أغسطس" للعام الجاري 2020م.وبينت "صحة نجران" أن برنامج مكافحة التدخين يُقدم خدماته للمستفيدين منها عبر العيادة الرئيسة، إضافةً إلى العيادات المتواجدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة وهي (الحضن، الفيصلية، رجلاء، الفهد الشمالي، الفهد الجنوبي، الضباط، الأمير مشعل، سلطانة شرورة)، حيث تعمل على مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال تقديم الخدمات العلاجية (سلوكي - دوائي)، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة من حيث تغيير النمط السلوكي وممارسة الرياضة وشرب السوائل بالإضافة إلى تقديم الخدمة العلاجية بناءً على تشخيص الفريق الطبي في العيادة.// انتهى //11:55ت م0054