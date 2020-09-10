تونس 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، قرار تونس تغيير سفيرها في الأمم المتّحدة في الوقت الذي تشغل فيه حتى نهاية العام 2021 مقعدا غير دائم العضوية في مجلس الأمن .وتحدثت في الشأن المغاربي عن ظهور بوادر أمل في تحقيق تسوية سياسية شاملة تضع حدا لمعاناة ليبيا التي مزّقتها الحروب والانقسامات وذلك بعد اليوم الثالث من المفاوضات الليبية الليبية التي تجري على طاولة واحدة في مدينة بوزنيقة المغربية .وأوردت عربيا تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته له أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" وذلك في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة .ولفتت الانتباه إلى انطلاق الدورة الثامنة و قبل الأخيرة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحول " البريكسيت" في أجواء مشحونة بعد التصريحات البريطانية الأخيرة .// انتهى //12:08ت م0055