القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر2020 م واستنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية يوم الأحد المقبل ندوة عبر الاتصال المرئي حول "واقع اللغة العربية في التعليم العام العربي".وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم، أن الندوة تهدف إلى تقييم وضع اللغة العربية ضمن اللغات الأجنبية الحية في الدول العربية خاصة في ظل العولمة وتأثيرها، وكذلك المشاكل العملية المرتبطة بتعليم باللغة العربية في التعليم العام في المناهج الدراسية العربية وسبل إصلاح وضعها في التعليم، من خلال محاور عدة تناقش تقييم وضع اللغة العربية في مراحل التعليم العام والاطلاع على أفضل التجارب في الدول العربية وكيفية وضع المناهج التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية، ومدى العلاقة بين مستوى تحصيل التلاميذ والطلاب وتفوقهم في التعليم ومعرفتهم باللغة العربية.وأضافت أبو غزالة أن الندوة ستتناول كذلك المسؤولية التي تقع على واضعي المناهج الخاصة التعليمية وضرورة الاهتمام بإعداد وتدريب أساتذة اللغة العربية تدريبا يتماشى مع التطورات التي يعرفها قطاع التعليم عموما في ظل الانتشار السريع لوسائل التعليم التكنولوجية.ويشارك في الندوة التي تأتي في إطار سلسة الندوات الثقافية التي تنظمها الجامعة العربية تحت عنوان "صالون الجامعة الثقافي" مجموعة من الخبراء الأكاديميين العاملين في مجال تطوير اللغة العربية من المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والجزائر والمغرب واليمن.// انتهى //13:34ت م0088