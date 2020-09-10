بروكسل 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسعقدت المفوضية الأوروبية حوارًا رقميًا رفيع المستوى مع الصين برئاسة نائبة رئيسة المفوضية فيستاجير ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، استعدادًا لعقد مؤتمر عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي والصين في 14 سبتمبر.وناقش الجانبان قضايا وضع معايير تقنية المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وسلامة المنتجات من المقالات يتم بيعها عبر الإنترنت، والضرائب الرقمية، والبحث والابتكار.// انتهى //13:37ت م0090