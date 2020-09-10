الكويت 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر28 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5324 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر326 مليون سهم تمت عبر 10456 صفقة نقدية بقيمة بلغت 6ر36 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر40 نقطة ليبلغ مستوى 78ر4315 نقطة بنسبة صعود بلغت 96ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر289 مليون سهم تمت عبر 6573 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5835 نقطة بنسبة صعود بلغت 39ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر67 مليون سهم تمت عبر 3883 صفقة بقيمة 9ر24 مليون دينار .وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 51ر66 نقطة ليبلغ مستوى 72ر4354 نقطة بنسبة صعود بلغت 55ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر246 مليون سهم تمت عبر 5227 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار .// انتهى //13:44ت م0091