اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
الكويت 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر28 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5324 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر326 مليون سهم تمت عبر 10456 صفقة نقدية بقيمة بلغت 6ر36 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر40 نقطة ليبلغ مستوى 78ر4315 نقطة بنسبة صعود بلغت 96ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر289 مليون سهم تمت عبر 6573 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5835 نقطة بنسبة صعود بلغت 39ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر67 مليون سهم تمت عبر 3883 صفقة بقيمة 9ر24 مليون دينار .
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 51ر66 نقطة ليبلغ مستوى 72ر4354 نقطة بنسبة صعود بلغت 55ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر246 مليون سهم تمت عبر 5227 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار .
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