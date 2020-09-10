حائل 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسشاركت الجمعية التعاونية التسويقية الزراعية بمدينة حائل في فعاليات مهرجان التمور والأسرة, الذي يقام بمركز القاعد بمنطقة حائل ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2020م.‏وأوضح رئيس الجمعية التعاونية التسويقية الزراعية بحائل خالد بن عبد المحسن الباتع، أن الجمعية شاركت بالمهرجان من خلال جناحها التسويقي الذي يتم خلاله عرض بعض المنتجات النخبوية ذات المنتج المحلي، التي لاقت إقبالاً لافتاً من المتسوقين وزوار المهرجان، مؤكداً بأن مشاركة الجمعية تأتي لدعم المهرجان وللمزارعين وللأسر المنتجة، ولنشر ثقافة العمل التعاوني.// انتهى //13:48ت م0094