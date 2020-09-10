وادي الدواسر 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة وادي الدواسر، عدداً من المحاضرات الدعوية في جوامع ومساجد المحافظة، يلقيها عدد من الدعاة بعد صلاة العشاء خلال الفترة من 1 - 29 / 2 / 1442هـ .وتشمل موضوعات المحاضرات "وأحل الله البيع وحرم الربا، والتوبة شروطها وفضلها، وشرح حديث "تبسمك في وجه أخيك صدقة"، وأحكام الطهارة الشرعية، وتطاير الصحف ووزن الأعمال، والتربية في زمن المتغيرات، وأترك أثرا قبل الرحيل، ووجوب صلاة الجماعة، وتفسير قوله تعالى "يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيئ عظيم"، وشرح حديث "احفظ الله يحفظك"، شرح حديث "اتق الله حيثما كنت"، والمعاملات بين الحلال والحرام، وفضيلة صلاة البردين، وفن التعامل مع المراهق، وحرمة الدماء المعصومة، ومشروعية الصدقة الجارية، وقيمة الإخلاص، والتعوذ بالله من الهم والحزن، والتحذير من الظلم وبيان عاقبته السيئة، والإخلاص لله تعالى، وشرح حديث (أتدرون ما الغيبة؟)، وحاجة المسلم لخلق التغافل، وصلة الرحم فضلها وطرق تحقيقها، وخطورة القول على الله بغير علم".وسيلقيها الدعاة - بإذن الله - في جامع النويعمة القديم، ومسجد الفوار، وجامع آل مطرف، وجامع مبارك بن عايض، وجامع متعب، وجامع آل حقطان، وجامع الرفيعة، وجامع عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجامع آل حميضان، وجامع الصالحية، ومسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجامع مصعب بن عمير رضي الله عنه، وجامع الحناتيش، وجامع المعتلا، وجامع الحنابجة، وجامع الفروانية، ومسجد آل صويلح، وجامع الخالدية.وتأتي هذه المحاضرات في إطار البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة الرياض؛ بهدف توعية الناس بأمور دينهم، وبيان ماينفعهم بالحث على استثمار الأوقات بكثرة الأعمال الصالحة.// انتهى //13:53ت م0096