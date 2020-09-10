جدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسيرعى معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الحفل الختامي "الافتراضي" للملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات الجامعة بفرع رابغ للعام الدراسي 1440-1441هـ ، يوم الأربعاء الـ28 من شهر محرم الجاري .وسيشهد الحفل تكريم الفائزين والجهات الراعية واللجان المشاركة ، في حين ركز الملتقى في نسخته الأولى على محورين رئيسين هما : البحث العلمي والمشاريع التطبيقية، والابتكار والموهبة ، كما عمل على تمكين طلاب وطالبات الجامعة برابغ من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والقيادية وتعميق قيم التعاون والتنافس الشريف والأمانة العلمية والعمل الجماعي.وأفاد رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات فرع رابغ الدكتور عبدالله الشهري ، أن الملتقى هدف خلال رحلته إلى رفع المستوى العلمي والثقافي لدى الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية لدى الطلاب والطالبات، وكذلك إتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف، والعمل الجماعي، وبناء جسور التواصل، وأيضًا تنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب والطالبات، وتشجيع الابتكار، والعمل الريادي، وتقديم الحلول المبتكرة لاحتياجات المجتمع والتنمية الوطنية، بالإضافة إلى بناء صورة إيجابية لفرع الجامعة برابغ لدى المجتمع المحلي، إلى جانب تشجيع وتحفيز الكليات ومنسوبيها للمشاركة والمنافسة والتميز .من جانبها عدّت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ ووكيلة شطر الطالبات بفرع رابغ الدكتورة ريما بنت دخيل الله الحارثي ، الملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات الجامعة بفرع رابغ امتدادا للنجاحات التي حظيت بها جامعة المؤسس في ملتقياتها العلمية السابقة، بدقة خُططها، وثراء مخرجاتها التي تشكل مرحلة هامة في المسيرة السنوية للجامعة وفروعها، إذ تقدم مادة علمية رصينة بألوانها المتنوعة، ومجالاتها المختلفة، تتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم الاستثمار في التعليم والتدريب والبحث والمهارات المختلفة، وتركز على الابتكار في التقنيات الحديثة المطورة، كما يعد فرصة لاكتشاف المهارات، وصقل المواهب، واقتناص الفرص، وبعث الهمم، وتشجيع الطاقات.// انتهى //13:56ت م0097