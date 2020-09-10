الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" منصة "توافق حركية" التي أنشأتها الجمعية، والتي تعد الأولى على مستوى المملكة .جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الرياض لرئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة للكبار "حركية" وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمكتب سموه في قصر الحكم اليوم.حيث تهدف المنصة إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من الجنسين من اختيار شريك الحياة للزواج من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية يتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الإلكترونية للزواج .وتم خلال الافتتاح استعراض التقرير السنوي أمام سموه ومبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا، وتقرير الزواج الجماعي العاشر الذي تم في ظل جائحة كورونا لمساعدة ومساندة ذوي الإعاقة "عن بعد" نظراً للحالة الاستثنائية.من جهته رفع المهندس ناصر المطوع شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تدشينه منصة "توافق حركية"، واهتمامه بفئة المعاقين وحرصه على تلمس احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم، وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم، موضحاً أن منصة "توافق حركية" يأتي مكملاً لبرنامج الزواج الجماعي الذي تقيمه الجمعية لراغبي الزواج من ذوي الإعاقة الحركية كل عام، ويعد أول برنامج تحت إشراف جهة رسمية ذات صفة اعتبارية، مما يضفي على المشروع مصداقية وأمان أكبر.وأضاف المطوع أن حركية تتطلع من خلال هذا المشروع إلى رفع معدل الإسهام في عملية تزويج ذوي الإعاقة، واستثمار الوطن في أبنائه المعاقين من خلال أبنائهم الأصحاء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمعاقين نفسياً واجتماعياً .وأكد المهندس ناصر المطوع أن المنصة تحتوي على مجموعة من الخدمات كالتدريب والتأهيل وورش العمل، إضافةً إلى التوعية والتثقيف والاستشارات الأسرية والزوجية مبيناً أنه ستقام خلال العام الأول من البرنامج 32 دورة وورشة عمل، يستفيد منها 600 معاقاً ومعاقة، إضافةً إلى البرامج التوعوية المكثفة التي تخدم هذه الفئة بشكل أكبر وأكثر فاعلية .وبين أن هناك تحديات حقيقية ستواجه المشروع في عامه الأول، تم رصدها من خلال زواجات ذوي الإعاقة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث لم يتم التركيز على مؤشر الوعي المجتمعي، وكذلك مؤشر وعي ذوي الإعاقة، مما أفرز مشاكل مركبة أعاقت بشكل كبير من قدرتهم على الزواج، وعليه سيتم التركيز على هذه المؤشرات من خلال تجربتنا في برنامج توافق متطلعاً أن يحقق هذا المشروع الأهداف المنشودة وتجاوز كافة العقبات التي تقف حجر عثرة أمام زواج ذوي الإعاقة الكبار .من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة حركية الدكتور طامي بن فهيد أن هناك آلية معينة ومراحل لعمل المشروع عبر المنصة الإلكترونية يعرض من خلالها إجراءات فنية وإدارية، حيث تستعرض المنصة أهم ملامح المشروع كما تتيح الاطلاع على بيانات المتقدمين إضافة إلى عرض الحالات التي تم التوفيق بينها عبر منصة توافق .// انتهى //14:00ت م0098