عرعر 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية مسابقة الفن التشكيلي والخط العربي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.وأوضحت أن الجمعية أن المسابقة تتضمن عدة محاور، هي التراث العمراني والفنون الشعبية والحرف اليدوية والحضارة والتطور، والزي السعودي، ومن مقولات المؤسس في مسار الخط العربي.وحددت الجمعية عددا من الشروط للمتسابقين، وهي أن المسابقة خاصة لأهالي منطقة الحدود الشمالية، ويحق للمتسابق المشاركة في أكثر من ثلاثة أعمال، وأن يكون العمل خاصة للمتسابق وغير مقتبس، إضافة إلى أهمية أن يكون إنتاج العمل حديث تاريخه، كما للمتسابق الحرية في اختيار خامة التنفيذ والمساحة مفتوحة، وشددت الجمعية على أنه من حقها استبعاد الأعمال التي لاتطبق الشروط دون الرجوع للمشاركين، كما يحق لها نشر الأعمال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها في مطبوعاتها دون الرجوع للمشاركين.يذكر أن الجميعة حددت يوم الأحد الثاني من صفر المقبل موعدا أخيرًا لتسليم الأعمال، مرفقة معها الأسم الثلاثي للمشارك ورقم الاتصال، في مقر الجمعية بعرعر.// انتهى //14:00ت م0099