الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولتي كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، وكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين، إلى وقت لاحق من العام المقبل.كما قرر الاتحاد الآسيوي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات إلى الكويت وتعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق في نوفمبر.وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماعه، اليوم الخميس، لبحث العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولات الآسيوية المختلفة في ظل تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث قرر إلغاء مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام ٢٠٢٠// انتهى //14:55ت م0114