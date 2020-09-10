الجبيل 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل أمس، ندوة افتراضية بعنوان "نظرة عامة عن نمو الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية"، بهدف التسويق والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن الهيئة الملكية.واستعرض مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد حسن خلال الندوة، أبرز ما قامت به الهيئة الملكية من دعم لقطاع ومجال الصناعات التحويلية.وبين أن تركيز قطاع الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل منصب اليوم على مجمع بلاس كيم (Plaschem) الذي يقع ضمن مشروعات التوسعة الكبرى التي تشهدها القاعدة الأصلية للصناعات الأولية والثانوية، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الجبيل 2 ومجمع بلاس كيم (Plaschem) هو المضي قدما نحو المنتجات النهائية بما يتيح إيجاد فرص عمل جديدة ويرفع من مستوى إجمالي الناتج المحلي للمملكة، فقد صمم مجمع بلاس كيم (Plaschem) من البداية تصميماً استراتيجياً يستهدف استقطاب الاستثمارات في الصناعات التحويلية.وأفاد المهندس أحمد أن التجميع والدعم لعملاء الصناعات التحويلية للمواد الكيميائية الأولية التي تنتجها شركة صدارة وشركة ساتورب هو جوهر مفهوم مجمع بلاس كيم (Plaschem)، حيث قد بدأت المرحلة الأولى التي تسمى الجبيل 1 بالإنتاج في عام 1982م وركزت على المواد البتروكيماوية الاساسية حتى أصبحت تمثل نسبة 10٪ من المواد البتروكيماوية الأساسية في التجارة العالمية.كما استعرض فريق الهيئة الملكية بالجبيل مجموعة من أبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة في منطقة البلاس كيم بارك بمدينة الجبيل الصناعية، إضافة إلى استعراض للفرص الاستثمارية المتوفرة في مدينتي ينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية.وتضمنت الندوة مشاركة لممثل شركة KEARNEY الاستشارية حول مستقبل الصناعات التحويلية في المملكة، وعروضا لشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة صدارة وما تقدمانه من دعم في مجال الصناعات التحويلية.// انتهى //14:58ت م0116