تونس 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأحبط خفر السواحل التونسي اليوم، عملية هجرة غير شرعية نحو الأراضي الأوروبية انطلاقا من سواحل محافظة المهدية شرق تونس أوقف خلالها 51 مهاجرا غير شرعي.وأوضحت مصادر أمنية بالجهة أن دورية أمنية أوقفت ستة أشخاص كانوا يعتزمون الانخراط في عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية.وكشفت المصادر أنه تم خلال العملية حجز مبالغ مالية، كما تمت إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.// انتهى //14:58ت م0117