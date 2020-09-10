مكة المكرمة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسعاد أكثر (3) آلاف طالب وطالبة لمواصلة دراستهم عن بعد بمعهد الحرم المكي الشريف، من خلال المنصة التعليمية التي أطلقها المعهد مؤخرًا .ويقدم التعليم عن بعد حصصا تفاعلية مباشرة على المنصة التعليمية المعتمدة بتقسيم الطلاب على الفصول وإتاحة نسخة مسجلة للبث على المنصة للتحميل، فيما سيكون تدريس المواد النظرية للمرحلة المتوسطة والثانوية عن طريق التسجيل الذي يتم مسبقا ويبث لكل مادة في الموعد المحدد في الجدول الدراسي، ويكون بقالب فيديو / صوت وصورة.وتصل عدد الساعات الدراسية هذا العام إلى (١٠٠٠) ساعة في الأسبوع، لـ (٢٠٠) فصل افتراضي لجميع الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم ما بين (١١) سنة و (٦٥) سنة.وأكد المعهد على منسوبيه التواصل المستمر مع الطلاب من أول اليوم الدراسي إلى آخره لاستقبال الملاحظات على البث، ورفع تقارير الحضور والغياب في نهاية كل يوم دراسي لشؤون الطلاب كما وفر المعهد نسخة إلكترونية من المقررات لكل مرحلة دراسية،// انتهى //15:00ت م0120