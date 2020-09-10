سكاكا 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسحصل مستشفى صوير العام في منطقة الجوف على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات؛ حيث قام بتطبيق جميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً مؤخراً.ويأتي هذا الإنجاز بفضل الله ثم بتكاتف وتضافر جهود كافة منسوبي صحة الحوف? لتوفير أفضل الخدمات الطبية ، والحرص على التطوير والتحسين بنفس النهج والمستوى من الجودة والتميز في الخدمات الطبية والالتزام الدائم بمعايير الجودة وسلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية في منطقة الجوف. ‏يذكر أن برنامج مستشفى صوير قد اجتاز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها "سباهي" ، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً بعد حصوله على درجات عالية على مستوى المستشفيات التي جرى تقييمها.// انتهى //15:00ت م0121