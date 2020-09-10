الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسحصلت كلية الهندسة بجامعة شقراء على الاعتماد الكامل غير المشروط من منظمة الاعتماد الدولية (ABET) لبرنامج الهندسة الكهربائية لمدة ثمان سنوات، من 2018م وحتى العام 2026م.ونوه معالي رئيس الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رعاية واهتمام بالغين بالتعليم والحرص على تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية خاصة في مجال التعليم الجامعي، مثمناً دعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للجامعة لمواصلة تطوير برامجها وأنظمتها الأكاديمية والبحثية.وأوضح معاليه أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها ومخرجاتها الأكاديمية من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية في البرامج التعليمية، والعمل على تطوير مهارات الأساتذة الجامعيين، والباحثين، والطلبة، لا سيما وأن التعليم اليوم يعد ركيزة أساسية في بناء وتطور المجتمعات.وأشار الدكتور الأسمري إلى أن هذا الاعتماد المبني على المعايير العالمية للتعليم الهندسي، سيعمل على التحقق من اتباع آلية ومنهج عالمي منظم للتقييم والتحسين المستمر، وضمان توافق الخطط الدراسية مع متطلبات سوق العمل الدولي، وزيادة رضا المستفيدين، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل، وضمان قبول الخريجين في برامج الدراسات العليا في المؤسسات الدولية الأخرى، وضمان الاعتراف بالشهادات الممنوحة من قبل المؤسسات والهيئات الدولية.// انتهى //15:01ت م0122