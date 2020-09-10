جيزان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، تنظيم سلسلة دروس (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي) النسائية، التي تلقيها الداعية جهان السراج "عن بعد" عند الساعة السابعة والنصف مساء.ففي اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم الجاري تلقي السراج درساً في (تفسير سورة الأعلى)، وفي اليوم السادس من شهر صفر القادم تلقي درساً في (تفسير خواتيم سورة البقرة).وتأتي هذه الدروس ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف مناطق المملكة، لتوعية النساء بأمور دينهن وحث المرأة المسلمة على طلب العلم النافع.// انتهى //15:03ت م0124