بريدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , إصدار مجلة اليمامة الخاص بالمنطقة الذي قدمه لسموه المدير الإقليمي لليمامة الصحفية في منطقتي القصيم والشمال حمود الرميح , بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.واطلع سموه على تفاصيل الإصدار مستمعاً لشرحٍ موجز من قبل الرميح عن الإصدار الذي يشمل العديد من المبادرات المقدمة لخدمة المنطقة وأهلها , بالإضافة إلى ما تم عمله من مشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية قدمتها الدولة ـ أيدها الله ـ للمنطقة وأهلها , مقدماً شكره لسموه على كافة الأعمال والجهود التي يبذلها في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما احتواه الإصدار من تغطيات وجهود, مؤكداً أهمية تضافر الجهود لعكس صورة إعلامية متواصلة لما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من عطاء ودعم للقطاعات كافة خدمة لأبناء الوطن, مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية على دعمه ومتابعته, مثمناً للمشرف العام لليمامة الصحفية والمدير الإقليمي لها بمنطقتي القصيم والشمال وكافة منسوبي اليمامة الصحفية كافة جهودهم المتواصلة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.فيما عبر الرميح شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته لكافة ما ينشر بالمجلة من أعمال وجهود لخدمة القطاعات بالمنطقة, مؤكداً حرص الجميع على مواصلة البذل لخدمة هذا الوطن.// انتهى//15:12ت م0125