بريدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم, المهندس خلف بن حمدان العتيبي، بمناسبة تكليفه أميناً لمحافظة حفر الباطن.وتمنى سموه للمهندس العتيبي التوفيق في أداء مهام عمله، بما يخدم دينه ووطنه في مرحلة عمله الجديدة بمحافظة حفر الباطن.من جانبه سأل المهندس العتيبي الله تعالى أن يوفقه ويعينه ليكون عند حسن ظن الجميع لخدمة أهالي محافظة حفر الباطن والمقيمين بها.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.// انتهى //15:23ت م0128