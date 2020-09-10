بيروت 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واساندلع في أحد عنابر التخزين، مما تبقى من المرفأ البحري للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم، حريق ضخم، اتسعت رقعة دخانه الأسود حتى غطّت سماء ثلث العاصمة.وأفاد الجيش اللبناني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنّ الحريق اندلع في أحد عناصر التخزين الذي يضم إطارات السيارات وزيوت للآليات، مشيرا إلى أنّ ضخامة الحريق تتسبب بها سرعة الرياح، وهو ما حدا بطوافات الجيش للتدخل ومساعدة رجال الأطفاء والدفاع المدني.// انتهى //16:06ت م0153