مكة المكرمة ٢٢ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م واسنفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مكتب إدارة المشاريع PMOأولى دوراتها التدريبية عن بُعد، وذلك في إطار التعاون المُشترك بين مكتب إدارة المشاريع بالأمانة، والإدارة العامة للمشاريع البلدية بوكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، حيث يأتي البرنامج في إطار رفع كفاءة المهندسين وتمكينهم من ممارسة التدريب عن بُعد عبر بيئة الكترونية مُتكاملة.ويهدف البرنامج التدريبي إلى تحسين القدرة في إدارة المشاريع بشكل احترافي بما يتوافق مع المنهجيات العالمية في إدارة المشاريع، وتحسين كفاءة الأعمال والمخرجات، واستغلال الموارد المادية بالشكل الأمثل وخفض التكاليف، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع أمانة العاصمة المقدسة.// انتهى //16:06ت م0154