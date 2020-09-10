كوالالمبور 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلن نادي الوحدة الاماراتي اليوم عدم إمكانية استكمال منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقررة في قطر، بعد إصابة عدد من أفراده بفيروس كورونا المستجد ورفض الاتحاد القاري للعبة تأجيل مبارياته.وطالب النادي الإماراتي في بيان له" الانصاف من اللجان المختصة (في الاتحاد الآسيوي) ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة لخوض منافسات البطولة".وأصدر مجلس أبوظبي الرياضي المشرف على النشاطات الرياضية في العاصمة الإماراتية، عدم قدرة الفريق على استكمال منافسات البطولة بسبب وضع جميع أفراده في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.وتستضيف قطر المباريات المتبقية في البطولة لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع، وكان من المقرر أن يخوض الوحدة أولى مبارياته أمام استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات المجموعة الأولى في 14 سبتمبر الحالي.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عدم إمكانية الاستجابة لطلب نادي الوحدة، بعد إبلاغه بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري ابطال آسيا.وأكد إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد، بحسب التعليمات الموضوعة".وتخوض 4 فرق من الإمارات منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية إضافة الى الوحدة، شباب الأهلي، العين، والشارقة.وغادرت بعثة شباب الأهلي اليوم إلى الدوحة لخوض المنافسات، في حين أعلن العين والشارقة مغادرتهماغدًا الجمعة.// انتهى //16:08ت م0155