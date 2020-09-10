الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسيفتتح بوردو وضيفه ليون غداً الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم وتختتم الأحد بـ"كلاسيكو" فرنسا بين باريس سان جرمان حامل اللقب المثقل بالحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد وضيفه مرسيليا.وحقق ليون الفوز 4-1 على ديجون في المباراة الوحيدة التي خاضها في البطولة بعد تأجيل مباراته الأولى لارتباط الفريق بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل نجم الفريق الهولندي ممفيس ديباي ثلاثية.ومن المرجح أن تشهد المباراة عودة النجم الآخر للفريق حسام عوّار الذي تتهافت عليه الأندية بعد المستوى الذي قدمه في البطولة الأوروبية، ما أدى لضمه لتشكيلة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى لكن إصابته بفيروس "كوفيد-19" حالت دون مشاركته في دوري الأمم الأوروبية.وأعلن ليون في 28 اغسطس أن نتيجة عوار لاختبار كورونا جاءت إيجابية وأنه سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوماً علما بأنه لا يعاني من أي عوارض، لكن اللاعب عاد إلى التدريب مع فريقه الثلاثاء.ويحل مرسيليا ضيفاً على حامل اللقب باريس سان حرمان الأحد المقبل في قمة مباريات المرحلة و"كلاسيكو" فرنسا، في ظل معاناة ممثل العاصمة من تبعات إصابة بعض لاعبيه بفيروس "كوفيد-19".حيث أعلن باريس عن سبع حالات إيجابية من صفوف فريقه من بينهم قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس ومواطنه نيمار وكيليان مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا.وتم اكتشاف اصابة البرازيليين والارجنتيني لدى عودتهم من قضاء العطلة بعد انتهاء الموسم، وقد أعرب مدرب الفريق الألماني توماس توخيل الأربعاء عن شكوكه حول امكانيتهم المشاركة في المباراة ضد مرسيليا.وستكون المباراة بمثابة الفرصة أمام مرسيليا الذي ينتظر الفوز على سان جرمان منذ ما يقارب تسعة أعوام.ويستهل الفريق الباريسي حملة دفاعه عن لقبه أمام لنس اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، وسيعتمد توخيل على العناصر الشابة لسد الفراغ الناتج عن غياب لاعبيه الاساسيين.وفاز مرسيليا في المرحلة الثانية بصعوبة على مضيفه بريست 3-2 وهو لم يخض مباراته الافتتاحية ضد سانت إتيان لتأجيلها، لاكتشاف خمس حالات كورونا في صفوفه قبل أيام من موعد المباراة.ويلعب نيس متصدر الترتيب بعد غدٍ السبت في ضيافة مونبيليه وهو يأمل بتحقيق فوزه الثالث تواليا مواصلة الصدارة.// انتهى //16:08ت م0156