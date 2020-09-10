الرياض22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية لتوفير الاحتياجات التعليمية للعام الجاري لمدارس مديريتي ثمود ورماه التابعة لمحافظة حضرموت.وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهند أحمد بن علي البيز.ويهدف المشروع إلى تحفيز الطلاب والطالبات وتمكينهم لمواصلة المسيرة التعليمية من خلال إعادة ترميم المدارس وتقديم المواد التعليمية، وتوزيع الحقائب المدرسية، يستفيد منها 1,668 طالب وطالبة.ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير مختلف الخدمات للشعب اليمني في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالوقوف مع الأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم.//انتهى//16:09ت م0157