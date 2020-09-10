الرباط 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستمكنت السلطات الأمنية المغربية اليوم، من تفكيك خلايا إرهابية في كل من مدن طنجة وتمارة والصخيرات وتيفلت، واعتقال 5 اشخاص مشتبه بهم كانوا ينشطون في هذه المدن، ويقودهم عنصر خطير من أصحاب السوابق الاجرامية.وأوردت وسائل الاعلام المغربي ان عمليات التفكيك تمت بشكل متزامن، بناء على معلومات امنية دقيقة، ومكنت من توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة لزعزعة استقرار المغرب، والمس بسلامة مواطنيه.وأضافت ان هذه العملية النوعية، التي أشرف عليها شخصيا مدير عام الامن الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي، اسفرت عن حجز 3 احزمة ناسفة، ومواد كيماوية شديدة الخطورة، ومجموعة من الخراطيش، وقنابل مسيلة للدموع، وأقنعة تستعمل في تصنيع الاحزمة الناسفة، إضافة الى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأشكال.// انتهى //16:15ت م0161