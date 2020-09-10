تبوك 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس‏تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك حملاتها التفتيشية والتوعوية من خلال دوريات السلامة التابعة للمراكز الميدانية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة لتنفيذ الخطة المعدة مسبقا التي سيتم تطبيقها خلال هذا العام، من خلال التفتيش على مختلف الأنشطة والمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي.‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز الشمري، أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من ‏تطبيق متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وتوعية العاملين في تلك المواقع التي يتم زيارتها ومعالجة جميع المخالفات التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي مخالفة.// انتهى //16:31ت م0163