إسلام آباد 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 حالات وفاة، و441 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 299855 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6365 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 287950 حالة، في حين توجد 5540 حالة نشطة.// انتهى //16:35ت م0164