القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة كابل واستهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم، رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة أفغانستان فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.// انتهى //17:37ت م0175