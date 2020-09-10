بيروت 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.39%، أي ما يعادل نقطة واحدة ، ليغلق عند مستوى 607.90 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43 ألفاً و81 سهماً، بقيمة 583 ألفاً و639 دولاراً أمريكياً، نُفّذت من خلال 23 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و311 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و286 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:37ت م0176