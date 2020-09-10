القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 6ر7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 8ر616 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 84ر11070 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس 70" بنسبة 3.11% مسجلاً 08ر1857 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 2.84% لينهي التعاملات عند مستوى 44ر2736 نقطة.// انتهى //17:38ت م0177