فيفاء 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واساستأنفت جمعية "رقي" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء نشاطها التعليمي لهذا العام 1442هـ بجميع فئاتها العمرية الصغار والشباب والكبار رجالا ونساء من خلال 80 حلقة تحفيظ يلتحقون بها 1100 طالب وطالبة .وأشارت الجمعية إلى أنه تم استبدال الحلقات الواقعية بالمساجد والدور النسائي إلى حلقات افتراضية عن بعد من خلال الجوال وقاعات الواتساب والمقرأ الإلكتروني تطبيقا للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.وأكدت الجمعية أنه تم الاستعداد لهذا العام من خلال عقد الاجتماعات ورسم الخطط الدراسية لضمان سير العام الدراسي في الحلقات عن طريق الدراسة عن بعد بوسائل متعددة بالتنسيق مع معلمي ومعلمات الحلقات على أوقات متعددة تناسب أوقات الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى وضع مستويات دراسية للحفظ مع وجود مكافآت ومحفزات.ودعت الجمعية إلى التعاون معها ودعمها في تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها وتعليم وحفظ كتاب الله عز وجل. فيما لا يزال التسجيل بالحلقات مستمرا.// انتهى //17:56ت م0183