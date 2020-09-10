السيح 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسحققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تطوراً ملحوظاً في مجالات النشر العلمي ضمن المجالات المصنفة في كشاف Scopus ، حيث قفز ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية في شهر سبتمر الحالي 2020 إلى (المركز السابع ) ، فيما كان ترتيبها في عام 2015 (المركز الحادي عشر) بنسبة ارتقاء 157.14 % ، وفي المجلات المصنفة ضمن كشاف Web of Science قفز ترتيب الجامعة في 2020 إلى (المركز السادس) وكان ترتيبها في 2015 (المركز الثاني عشر) بنسبة ارتقاء (200 %).وأوضح معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد أن الجامعة أولت مجالات البحث العلمي اهتماما كبيراً لأن ذلك يساعد في تطوّر الجامعة على الصعيدين النظري والتطبيقي ، حيث شجعت الباحثين وذللت جميع العقبات التي تواجههم وأولت عناية خاصة بالنشر في قواعد البيانات العالمية و كان دور عمادة البحث العلمي واضح وجلي حيث أصبحت أرقام النشر للباحثين من أعضاء هيئة التدريس في ارتفاع متزايد مما ساهم في تقدم ترتيب الجامعة.ووجه معالي رئيس الجامعة شكره وتقديره لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري نظير متابعته الدائمة واهتمامه بالبرامج والمبادرات التي تخص البحث العلمي ، كما قدم شكره لعميد البحث العلمي الدكتور غالب بن حمد النهدي ولجميع الباحثين والباحثات متمنيا مزيداً من التقدم والإبداع والإنجاز في المستقبل القريب.// انتهى //18:12ت م0185