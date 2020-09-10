رفحاء 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسلمت جمعية "وارف" الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، 6 أسر مستحقة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي وحداتهم السكنية بحي الورود برفحاء، حيث بلغ إجمالي ماتم توزيعه على المستفيدين حتى الآن 97 وحدة سكنية.وثمَّن رئيس مجلس ادارة جمعية "وارف" الخيرية مفلح المضياني دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن، وتوفير المسكن الحسن واللائق به من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص، عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع، مقدماً تهنئته للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين تسلموا هذا اليوم الشقق السكنيه.من جهتهم عبر المستفيدون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الرعاية الكاملة لمواطني هذه البلاد المباركة، مقدرين في ذات الوقت الجهود المباركة التي تبذلها وزارة الإسكان، وجمعية "وراف "الخيرية برفحاء في سبيل إسعاد المستفيدين من خلال هذا العمل المبارك، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قادتنا وبلادنا وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار .// انتهى //18:25ت م0186