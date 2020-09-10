الجوف 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسقدّم مركز (تأكد) في الجوف خدماته لعدد 7120 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .مما يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //18:31ت م0188