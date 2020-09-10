تبوك 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بداءً من يوم الأحد القادم سلسلة من الكلمات التوعوية بعنوان " طاعة ولي الأمر .. وأثرها في حياة الفرد والمجتمع "، وتستمر على مدى أربعة , يلقيها مجموعة من الدعاة في عدد من جوامع مدينة تبوك، وذلك بعد صلاة العشاء.ويتحدث الدعاة فيها عن خطورة الفتن والمخرج منها، ووجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وتعظيم النصوص الشرعية، والاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما، ونعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها.يذكر أن هذه الكلمات تأتي ضمن سلسلة متصلة ببرنامج " لحمة وطن " والذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف فروعها بمناطق المملكة بتوجيه من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الرامية إلى أهمية قيام الوزارة وفروعها بتنظيم العديد من البرامج التوعوية, بهدف تعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع، والتحذير من الأفكار والأحزاب المنحرفة والمتطرفة، وبيان المنهج الوسطي المعتدل.// انتهى //19:23ت م0200