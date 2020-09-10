عمّان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللآجئين في الأردن اليوم، عن تسجيل إصابة للاجئ سوري وموظفين أردنيين اثنين بفيروس كورونا المستجد في مخيم الأزرق للآجئين السوريين.وأوضحت المفوضية في بيان أنه تم نقل المصابين إلى موقع العزل في منطقة البحر الميت، حيث يتم تتبع المخالطين لهم، ومراقبة الوضع عن كثب داخل المخيم.// انتهى //19:29ت م0203