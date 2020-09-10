طرابلس 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 477 إصابة بفيروس كورونا المستجد في حين توفي 15 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أنه تماثل 91 مصابا للشفاء اليوم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس 20 ألفا و939 حالة، منها 18 ألفا و180 نشطة، وألفين و420 متعافى، بينما توفي 339 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //19:31ت م0204