تبوك 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي يوم الأحد القادم، دورة لتأهيل المقبلات على الزواج "عن بعد"، وتستهدف المقبلات على الزواج وحديثات الزواج، وذلك من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وتشتمل الدورة التي تستمر على مدى يومين ويقدمها مختصون في جوانب الحياة الزواجية، على عدة محاور أهمها توضيح أهداف الزواج، والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين.يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن حزمة من البرامج والدورات التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.// انتهى //19:34ت م0207