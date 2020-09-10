الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي:

https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

// انتهى //

19:37ت م

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