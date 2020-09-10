إسلام آباد 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واساتفقت باكستان وقيرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والاتصال الإقليمي والروابط الشعبية.جاء ذلك خلال مباحثات انعقدت اليوم بين وزيري خارجية باكستان شاه محمود قريشي وقيرغيزستان جنغيز ازماتويش اردبيكوف على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الروسية موسكو.واستعرض الجانبان خلال المباحثات العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما اتفق الجانبان على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين باكستان وقيرغيزستان من خلال تعزيز العلاقات التجارية.// انتهى //19:52ت م0210