الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسعقدت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم اجتماعا لمفوضي الجمعية ترأسه الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، الذي أكد فيه على أهمية حوكمة العمل التطوعي الكشفي ، وعلى أهمية تعزيز مفهوم التطوع كقيمة اجتماعية ، وكنهج واسلوب لدى منسوبي الجمعية في مختلف قطاعاتها .واشار الحربي خلال الاجتماع إلى الجهود التي قام بها المفوضين خلال أزمة كورونا ومن أهمها المشاركة المجتمعية ، وتقديم المبادرات الإنسانية ، وتوعية أفراد المجتمع ، فضلاً عن الحرص على الاستمرار في تنفيذ خطط الجمعية وبرامجها قدر الإمكان وفق الظروف والإمكانات المتاحة وما تسمح به الأنظمة والتقاليد الكشفية.ودعا الأمين العام خلال الاجتماع إلى أهمية قياس الرضا لمختلف البرامج والفعاليات التي تنفذها الجمعية للوقوف على المشكلات الحالية وإيجاد الحلول التطويرية لها والتقييم المستمر وعمل استطلاع للرأي بشكل دوري وديناميكي .وشدد خلال الاجتماع على الحرص بتوفير البيئة الآمنة للمستهدفين وبما يتفق مع السياسة العالمية للحماية من الأذى، وزيادة الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية والإعلامية والتسويقية بما يعزز صورة الحركة الكشفية ويعمل على زيادة النمو في عضوية الجمعية .وناقش الحربي خلال الاجتماع مع المفوضين ماتم إنجازه من خطة الجمعية للعام الحالي ، وابرز النتائج التي تحققت ، والسبل الكفيلة بتطوير كل فعالية من خلال قياس الرضا.// انتهى //19:52ت م0211