الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسيختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا للشباب لكرة القدم غدًا مشاركته في الدورة الدولية الودية المقامة حالياً في كرواتيا، بمواجهة منتخب إندونيسيا عند الرابعة والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.على الصعيد الميداني، أجرى الأخضر صباح اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية عددًا من التمارين التكتيكية، بالإضافة إلى تمارين على الكرات الثابتة، وتمرين على الانهاء.// انتهى //20:05ت م0212