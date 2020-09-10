واشنطن 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 32,899 إصابة مؤكدة و 1,115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,343,562 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 190,262 حالة وفاة.// انتهى //20:53ت م0232