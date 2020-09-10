الجزائر 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة مع حصيلة اليوم إلى 47488 إصابةً.وأضاف أنه سجلت عشر حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالجزائر إلى 1591 حالة وفاة، فيما تماثل 183 مريضا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 33562.// انتهى //21:20ت م0236