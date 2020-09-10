الجزائر 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأحبط حرس السواحل الجزائري محاولة إبحار سري لـ24 مهاجراً غير شرعي بينهم امرأة في عرض سواحل مدينة وادي قوسين بمحافظة الشلف في غرب الجزائر.وجرت عملية التوقيف فجراً، بعدما اعترضت وحدة تابعة لفرق خفر السواحل قاربين تقليديين على بعد ثلاثة أميال بحرية من شاطئ بوشغال، ووضع الموقوفون في الحبس المؤقت، تمهيداً لإحالتهم على القضاء بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.// انتهى //21:20ت م0237