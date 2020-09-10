عمّان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأردن اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بين لاجئي فلسطين بالأردن، وإصابة 60 آخرين بفيروس كورونا المستجد بمخيمات اللجوء.وقال مدير عمليات الوكالة محمد آدار إن (أونروا) تتواصل مع وزارة الصحة الأردنية ومع الجهات المعنية وبشكل مستمر، ونتابع عن كثب الحالات وازدياد الأعداد في المخيمات ومناطق وجود لاجئي فلسطين، وتتبع البروتوكول الصحي المفروض من قبل الحكومة الأردنية في حال تسجيل حالات إصابة بالفيروس.وأشار في بيان صحفي إلى أنها أغلقت 14 مدرسة تابعة لـأونروا في الأردن لمدة 14 يوماَ بسبب تسجيل حالات كورونا، وتحويل ما يقارب 12000 طالب وطالبة للدراسة عن بعد.// انتهى //21:20ت م0238