الباحة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأطلق مجلس شباب منطقة الباحة اليوم, مبادرة "يسرناها", التي تهدف إلى تقديم محتوى نافع للطلاب والطالبات المستجدين الملتحقين بالتعليم العالي والعام بكيفية التعلم وتسهيل حركة تعليمهم عن بعد.وتضمنت المبادرة في ضبط إدارة الوقت الموافقة والموازنة بين الدراسة عن بعد والحياة الشخصية، والإلمام الكامل بالبرامج المُساعد للدراسة عن بعد، بشرح طريقة حفظ الملفات والمحاضرات للطلاب والطالبات, بالإضافة إلى ربط جميع ملفات الدراسة في برنامج القوقل درايڤ، وتسهيل عملية تحويل المحاضرات بالصياغات المختلفة او PowerPoint وكيفية التعديل عليها وعمل خرائط ومفاهيم للدراسة.ونوه رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران بأن المبادرة يقوم عليها شباب وفتيات من ذوي الخبرة، ممن خاضوا التجربة بتقديمهم ورش عمل لشرح البرامج المساعدة للدراسة عن بعد، التي أتاحتها وزارة التعليم، تستهدف الطلاب والطالبات المستجدين للمراحل التعليم العام والجامعية، لتهيئتهم للإلمام بالبرامج المساعدة في تحقيق وتسهيل مسيرتهم التعليمية, علماً أن المبادرة تستمر لمدة ثلاثة أيام.// انتهى //21:48ت م0248